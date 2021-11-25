CIT нашла новые свидетельства о переброске войск РФ к украинской границе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Аналитики из расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили в соцсетях новые фотоснимки и видеозаписи, которые свидетельствуют о передвижении российских войск и военной техники в регионы, граничащие с Украиной. В числе прочего экспертам удалось выявить переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону аннексированного Россией Крыма.

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По заключению аналитиков CIT, Москва стягивает к границе Украины военную технику "в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей". Эксперты констатируют, что переброска войск идет сравнительно медленно, но отмечают, что если нынешние темпы сохранятся до января, то общая численность группировки войск РФ у границы Украины значительно превысит показатели апреля, когда Россия также стягивала войска в приграничные регионы.

"Так или иначе, мы согласны с оценками разведок, что готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года", — указывают аналитики CIT.

Наращивание войск у границы с Украиной

Западные СМИ и политики говорят о наращивании российских войск на границе с Украиной уже на протяжении нескольких недель. The New York Times писала, что американская разведка предупреждала своих союзников в Европе о возможности вторжения России на украинскую территорию.

Россия категорически отрицает подозрения в подготовке к военной операции, одновременно подчеркивая, что передвижение техники и войск по российской территории является исключительно внутренним делом РФ.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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