CIT заявила о максимальном с 2015 года количестве российских войск на границе с Украиной

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) называет концентрацию российских войск вблизи границы с Украиной максимальной с 2014-2015 годов, пишет The Insider.

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По информации CIT, к российско-украинской границе перемещаются мотострелковые, артиллерийские, десантные и, по всей вероятности, танковые части. С помощью сервиса gdevagon, позволяющего отслеживать маршруты железнодорожных вагонов по номерам, расследователям удалось установить некоторые пункты назначения — это Крым и окрестности Воронежа. В числе перебрасываемых частей — 76-я дивизия ВДВ из Пскова, а также 74-я мотострелковая бригада из Кемерово.

В Conflict Intelligence Team отмечают, что такие масштабные переброски вооруженных сил из отдаленных регионов страны нельзя объяснить локальными армейскими учениями, как это делают российские власти. При этом официально следующие стратегические маневры "Запад-2021" должны начаться только в сентябре.

Также CIT отмечает, что наращивание российской группировки не является ответом на переброску украинских сил в Крым и на Донбасс, как об этом заявляют прокремлевские источники. По их данным, украинская разведка заявляла о накапливании российских сил еще в начале марта, а первые видео переброски российской техники в Крым относятся еще к февралю. Кроме того, диспозиция российских сил носит скорее наступательный, чем оборонительный характер.

При этом в CIT подчеркивают, что пока не видят признаков подготовки непосредственного вторжения России на Украину. По мнению расследователей, своими действиями Москва планирует лишь "запугать украинское руководство, а также проверить на прочность новую американскую администрацию".

В последних числах марта стало известно, что Россия дополнительно перебросила к восточной границе Украины около четырех тысяч военных. При этом в Кремле выражают беспокойство тем, что Киев "может пойти на провокационные действия", которые способны привести к "возобновлению гражданской войны на Украине".

В Госдепе США заявили, что Россия распространяет дезинформацию относительно ее действий на востоке Украины, призвав Россию воздерживаться от агрессивных действий и "не запугивать" Украину.