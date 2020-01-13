Cмертный приговор бывшему президенту Пакистана Мушаррафу отменен

Суд в Пакистане признал неконституционным создание специальной судебной коллегии, которая приговорила экс-президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни. Приговор тоже отменен.

Суд в пакистанском городе Лахоре отменил смертный приговор бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу, вынесенный в декабре прошлого года. Согласно нынешнему вердикту, признано неконституционным создание специального суда, приговорившего Мушаррафа к смерти за государственную измену, сообщил адвокат экс-президента Азхар Сиддик в понедельник, 13 января. Таким образом, приговор этого спецсуда аннулирован.

Решение специального суда раскритиковали пакистанское правительство во главе с Имраном Ханом, а также высокопоставленны военные. Ранее в своем обращении Мушарраф призвал суд в Лахоре отменить смертный приговор из-за нарушений ряда статей конституции. Возможность проведения повторного судебного процесса по делу Мушаррафа наблюдатели оценивают как крайне низкую.

76-летний Первез Мушарраф был признан виновным в соответствии с 6-й статьей конституции за то, что в 2007 году приостановил действие Основного закона страны и ввел чрезвычайное положение. Решение было принято судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.

Дело Перверза Мушаррафа

Мушарраф пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году. Бывший военачальник находился на высшем государственном посту Пакистана по 2008 год. Затем он покинул Пакистан и переехал в Лондон, но в марте 2013 года после пяти лет эмиграции вернулся, чтобы участвовать в парламентских выборах, назначенных на май.

Однако пакистанский суд запретил экс-президенту баллотироваться. После его ухода с поста президента страны против него были возбуждены уголовные дела в связи с убийствами в 2007 году премьер-министра страны Беназир Бхутто и радикального исламского проповедника Абдула Рашида Гази. По решению суда 69-летний Мушарраф был помещен под домашний арест в его резиденции в пригороде Исламабада. В 2014 году он покинул страну после того, как ему разрешили выезжать в связи с состоянием здоровья. С тех пор он жил в Дубае и Лондоне.