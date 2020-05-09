CNN: личная помощница Иванки Трамп заразилась коронавирусом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Личная помощница дочери президента США Иванки Трамп заразилась коронавирусом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что последние два месяца она работает удаленно из-за болезни. Тест на COVID-19 женщина сдала в целях предосторожности, симптомов у нее нет.

По результатам теста в пятницу, 8 мая, у Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера коронавирус не обнаружен.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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