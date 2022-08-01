CNN: Пелоси все-таки посетит Тайвань вопреки предостережениям Байдена и КНР

В официальной программе визита спикера верхней палаты американского парламента остров не значится, однако слухи о возможном визите ходят не первую неделю. О том, что от поездки лучше воздержаться, Пелоси предупреждали и в США, и в Китае.

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует посетить Тайвань в рамках своей поездки по странам Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди тайваньских и американских официальных лиц.

Ранее МИД Китая заявлял, что будет расценивать визит Пелоси на остров как "подрыв суверенитета" страны. В Минобороны КНР даже предупреждали о возможном военном ответе, а китайские провластные СМИ призывали сбить самолет американской делегации, если он появится в воздушном пространстве Тайваня.

Президент США Джо Байден говорил, что, по мнению американских военных, посещение Тайваня спикером Палаты представителей — "не очень хорошая идея на данный момент".

Сейчас Пелоси вместе с еще пятью конгрессменами находится в Сингапуре. Также в официальной программе визита значатся Малайзия, Япония и Южная Корея.

На фоне слухов о возможном посещении Пелоси Тайваня самолеты ВВС Китая сегодня вошли в опознавательную зону тайваньской ПВО. Как пишет японская газета Nikkei, одновременно с этим к острову приближаются американские военные самолеты и корабли.

Тайвань — частично признанное государство, созданное представителями партии Гоминьдан, которые бежали с материка после провозглашения КНР в 1949 году. Пекин считает остров своей территорией. США до 1979 года поддерживали дипломатические отношения с Тайванем, однако затем признали КНР. Тем не менее, между Вашингтоном и Тайбэем заключен договор, предполагающий оборонительную помощь с американской стороны в случае внешней угрозы Тайваню.