CNN: спецслужбы США изучают файлы о вирусах лаборатории Уханя
Foto: Pixabay

Спецслужбы США получили доступ к данным о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане, где произошла первая вспышка Covid-19. Об этом сообщили источники CNN.

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По данным телеканала, речь идет о данных генетических исследований. Точной информации, откуда у американских военных появились подобные файлы, нет. Как отмечает телеканал, обычно такая информация обрабатывается на облачных серверах, поэтому данные могли получить в результате их взлома, передает РБК.

По словам собеседников CNN, в распоряжение США попал гигантский каталог информации, который содержит "генетические чертежи" вирусов. Для их обработки нужны большие вычислительные мощности, поэтому к анализу спецслужбы привлекли суперкомпьютеры, находящиеся в распоряжении Министерства энергетики США, утверждают источники CNN. Еще одна сложность — кадровая. В файлах используется китайский язык и есть множество профессиональных терминов. Американским спецслужбам требуются ученые, владеющие этим языком и способные пройти проверку служб безопасности США.

Собеседники CNN в спецслужбах говорят, что полученная информация поможет изучить происхождение коронавируса и, в частности, ответить на вопрос, не была ли пандемия спровоцирована утечкой из уханьской лаборатории.

ВОЗ и США ранее критиковали Китай за отказ предоставить данные о ранних случаях заболевания COVID-19 в Ухане в декабре 2019 года.

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