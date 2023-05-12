Администрация Джо Байдена обращается к странам-союзницам США, которые задерживали предполагаемых российских агентов, в том числе к Германии, Бразилии и Норвегии, чтобы выяснить, готовы ли эти государства пойти на масштабный обмен заключенными с РФ для освобождения журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Об этом сообщил в четверг, 11 мая, американский телеканал CNN со ссылкой на три источника. Белый дом также изучает возможность ослабления санкций в отношении РФ, сообщили каналу высокопоставленные сотрудники администрации США.

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Российские официальные лица ранее давали понять, что в обмен на Уилана ожидают выдачи кого-то, кто связан с разведаппаратом РФ, скорее всего, аналогичные требования последуют и по Гершковичу, отметил CNN. Хотя в США под стражей находятся несколько российских киберпреступников, принять их в рамках обмена Россия не согласится, указывает телеканал. Перечень имен пока не составлен, и существует жесткая конкуренция "относительно того, кто попадет" в него с американской стороны, констатировал источник канала.

Между США и Россией работают "специальные каналы" взаимодействия

Российские официальные лица подтвердили CNN, что между США и Россией работают "специальные каналы" взаимодействия на этот счет. Источник сообщил CNN, что Москва "больше всего заинтересована" в экстрадиции Вадима Красикова, предполагаемого экс-полковника Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), приговоренного в Германии к тюремному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Неясно, на каких условиях — если таковые вообще возможны — Германия согласилась бы участвовать в обмене Красикова на граждан США, отмечает CNN.

В октябре прошлого года Норвегия задержала сотрудника норвежского Арктического университета Тромсе, называвшего себя профессором из Бразилии Жозе Ассиса Джиаммариа. Он предположительно является кадровым офицером военной разведки РФ.

В марте американские власти пришли к выводу, что россиянин Сергей Черкасов, который отбывает тюремное заключение в Бразилии, действовал в интересах разведки РФ и причастен к мошенничеству в США, касавшемуся получении визы и открытия счета в банке.

В декабре 2022 года полиция безопасности Эстонии подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций, передавало издание Postimees.

В последнее время в Польше, Швеции и Словении также задерживались предполагаемые российские агенты.

Минюст США — против обменов

Между тем министерство юстиции США давно выступает против обмена заключенными. Ряд его чиновников считает, что обмен стимулирует задержания американских граждан и подрывает усилия по выдаче иностранных преступников Соединенным Штатам.

Другой возможный механизм — снятие санкций с ряда российских физлиц. Так, ФСБ РФ попала под рестрикции в прошлом месяце после незаконных задержаний граждан РФ в США, отмечали в Госдепартаменте.

В то же время отмены этих ограничений явно будет недостаточно, потому что ФСБ ранее уже фигурировала в санкционных списках США на других основаниях, констатировал CNN.

Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге и доставленный в Москву, 30 марта был арестован Лефортовским районным судом на срок до 29 мая по подозрению в шпионаже. Он стал первым зарубежным репортером, арестованным по данному обвинению в России с 1986 года.

В апреле целый ряд иностранных журналистов, работавших в России в разные годы, обратился с открытым письмом к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором призвал снять обвинения с корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и незамедлительно его освободить.

Обмен Грайнер на Бута

В последние годы ряд граждан США был задержан по уголовным обвинениям в России, некоторых из них освободили в результате обмена. Так, в декабре 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на гражданина РФ Виктора Бута, отбывавшего срок в Соединенных Штатах за торговлю оружием.

Россия пыталась включить осужденного в Германии Вадима Красикова в сделку по обмену Бриттни Грайнер и Пола Уилана, говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. США тогда не посчитали это предложение серьезным, поскольку Вашингтон не может вмешиваться в вопрос с осужденным, отбывающим наказание в другой стране.