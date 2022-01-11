CNN: США втайне одобрили военную помощь Украине на 200 миллионов долларов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Администрация президента США Джо Байдена в конце декабря втайне одобрила выделение Украине дополнительной военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", в пакет помощи Украине вошло большое количество оборонительного вооружения, которое США уже поставляли в Киев, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции и медицинское оборудование.

Власти США одобрили новый пакет помощи за несколько недель до запланированных переговоров с Россией, отмечает телеканал. При этом администрация Байдена уведомила Конгресс о новых поставках Украине только в начале января, а некоторые американские чиновники узнали о новом пакете помощи по засекреченным каналам связи, отметили двое источников.

Представитель Госдепартамента анонимно рассказал, что предыдущая поставка военного оборудования Украине на 60 миллионов долларов, одобренная летом прошлого года, только сейчас близится к завершению.

"За последний год мы оказали Украине больше помощи в области безопасности, чем когда-либо с 2014 года. В последние несколько недель и в ближайшие недели запланировано еще больше поставок", ― заявил представитель Госдепартамента.

Накануне в Женеве состоялись первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Они продолжались около восьми часов.

По итогам переговоров замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США не достигли прогресса в вопросе нерасширения НАТО. В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров заявила, что американская сторона не согласна с ограничением на прием новых стран в НАТО.

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