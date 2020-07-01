CNN: Трамп в телефонных разговорах оскорблял Меркель и Мэй, а перед Путиным изображал "крутого парня"

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона, говорится в материале телеканала CNN.

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По данным телеканала, особенно жестко глава Белого дома нападал на канцлера ФРГ Ангелу Меркель и бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Так, в ходе засекреченных переговоров с главой немецкого кабмина Трамп называл Меркель "глупой" и говорил, что она якобы находится под влиянием России. Речи президента США при этом были "почти садистскими". Как отмечает телеканал, наибольшую жесткость президент проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и наиболее слаб с теми, с кем должен быть жестким.

Эту модель поведения Трамп якобы использовал и в разговорах с Мэй, пока она возглавляла британское правительство. В частности, президент США называл ее "бесхребетной дурой" из-за ее подхода к реализации Brexit и решению иммиграционных проблем.

Если Меркель при этом стойко переносила нападки Трампа, то Мэй становилась "взволнованной и нервной" во время бесед с американским лидером. Источники CNN указывают, что президент США явно пытался запугать британского премьера, однако с какой целью, неизвестно. Подобным же образом Трамп третировал главу Франции Эмманюэля Макрона, премьера Канады Джастина Трюдо и премьера Австралии Скотта Моррисона. Однако пресс-секретарь Моррисона опроверг эти заявления, назвав телефонные разговоры с президентом исключительно вежливыми, уважительными и позитивными.

Говоря о президенте Франции, источники отмечают, что Макрон часто пытался убедить Трампа изменить его политику в отношении окружающей среды и безопасности, в том числе по изменениям климата и выходу США из ядерной сделки с Ираном, но вызывал лишь раздражение президента США, которое сопровождалось "словесными порками". В частности, Трамп критиковал Макрона за то, что тот выделяет мало средств на расходы НАТО и проводит слишком либеральную иммиграционную политику.

При этом жесткость президента США с ключевыми союзниками никак не отражалась на переговорах с лидерами других стран, включая президента РФ Владимира Путина и главу Турции Реджепа Эрдогана.

Как отмечают источники телеканала, они часто "переигрывали" своего коллегу, и это заставило ряд американских чиновников считать президента США угрозой для национальной безопасности страны. В частности, Трамп якобы не готовился к телефонным переговорам с Путиным и обычно пытался произвести на своего коллегу хорошее впечатление, в том числе за счет критики бывших президентов США.

"В своих разговорах с Путиным президент говорил, в основном, о себе, часто в чрезмерных, самоуничижительных выражениях, рекламируя свой "беспрецедентный" успех в построении экономики США и утверждая насмешливым языком, насколько он умнее и "сильнее", чем "слабоумные" и "слабаки", которые были до него", — говорит один из источников. О своем богатстве и успехе Трамп рассказывал и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, подкрепляя эти слова критикой своих предшественников.

При этом наибольшие опасения у источников телеканала вызывают разговоры Трампа с Эрдоганом. По их мнению, лидер Турции использовал низкую осведомленность президента США о ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в свою пользу. Так, указ Трампа о выводе американских войск из Сирии, который позволил Турции напасть на сирийских курдов, по данным CNN, был "напрямую связан" с влиянием Эрдогана на Трампа в ходе телефонных переговоров.

Особый интерес вызывает частота звонков Эрдогана Трампу: сообщается, что турецкий лидер якобы имеет доступ к личному расписанию своего американского коллеги и всегда осведомлен о его доступности для звонка. Из-за этого многие разговоры президентов происходят без предварительных уведомлений. В целом же разговоры Трампа с иностранными лидерами характеризуются как "опасные мерзости", способные нанести ущерб национальной безопасности США. Как подчеркивают обозреватели телеканала, если конгресс прочтет расшифровку этих переговоров, от президента отвернутся даже многие высокопоставленные республиканцы.

О том, что Эрдоган якобы использует Трампа в собственных целях, писал в своих мемуарах бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. По его мнению, внешняя политика Трампа вполне могла бы стать основой для импичмента президента.

Официального подтверждения этим заявлениям пока нет: заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз охарактеризовала президента как переговорщика мирового класса, последовательно продвигающего интересы США на международной арене. По ее словам, это было продемонстрировано во время переговоров по первой фазе торгового соглашения с КНР, достижения нового торгового соглашения USMCA с Мексикой и Канадой и договором с союзниками по НАТО. Остальные американские чиновники и дипломатические представительства других стран отказываются комментировать данные материала CNN.

Об оскорбительном характере отношений Дональда Трампа с другими союзниками говорится и в статье Daily Mail. Там утверждается, что частные телефонные разговоры президента США с российским президентом Владимиром Путиным иногда напоминают разговор "двух мужиков в парилке", и Трамп якобы лезет из кожи вон, чтобы получить одобрение авторитарного лидера. Путин же "просто обыгрывает" Трампа во время их взаимодействий один на один.

"Помимо многократного упоминания собственного богатства, как он это делал неоднократно и на публике, Трамп упивался воспоминаниями о том, как проводил конкурс "Мисс Вселенная" в Москве. Трамп распространялся о встрече с Путиным на этом мероприятии, хотя, очевидно, ее так и не было. Один из источников раскритиковал эти звонки, указав, что в то время как Путин дестабилизирует Запад, Трамп "сидит там и думает, что он может набить себе цену как бизнесмен и крутой парень, которого Путин будет уважать", — говорится в статье.