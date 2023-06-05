Украина создала в России сеть агентов, которые совершают диверсии на территории РФ, и предоставляет им беспилотники для организации атак, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки. По версии официальных лиц США, эти агенты стоят за атакой беспилотников на Кремль, которые якобы были запущены с территории России. Причастны ли эти агенты к атаке беспилотников на Москву 30 мая, пока остается неясным.

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Собеседники CNN утверждают, что "диверсионные ячейки" внутри России состоят из проукраински настроенных активистов и "оперативников, обученных для такого вида ведения войны". Украина предоставила им беспилотники украинского производства. Два американских чиновника заявили, что нет никаких доказательств того, что какие-либо удары были нанесены с использованием дронов, предоставленных США.

Точных путей доставки беспилотников собеседники CNN не знают, но они заявили, что у Киева есть эффективные маршруты контрабанды, которые можно было бы использовать для передачи дронов или их компонентов на территорию России.

Представитель европейской разведки отметил протяженность российско-украинской границы, из-за чего ее сложно контролировать. Это делает ее подходящей для контрабанды грузов. "Вы также должны понимать, что это районы на окраинах России. Выживание там — это проблема для каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", — заявил собеседник CNN.

Кто именно контролирует агентов, точно не известно. Источники CNN полагают, что с ними могут связаны люди из разведки Украины. Два собеседника телеканала пояснили, что президент Украины Владимир Зеленский установил "общие параметры" того, что можно делать разведке и Службе безопасности Украины, но не каждая операция требует одобрения главы государства.

Официальный представитель СБУ сказал CNN, что "таинственные взрывы и удары беспилотников" внутри России будут продолжаться. "Мы будем комментировать "хлопки" только после нашей победы", — сказал представитель ведомства.

Источник, знакомый с данными американской разведки, назвал атаку беспилотников на Кремль "кульминацией многомесячных усилий" украинцев по созданию инфраструктуры для такой диверсии.

CNN отмечает, что публично высокопоставленные официальные лица США осудили удары внутри России, предупредив о потенциальной эскалации войны. Однако в частном разговоре с CNN американские и западные чиновники заявили, что, по их мнению, атаки за пределами украинской территории являются разумной военной стратегией, которая может отвлечь ресурсы России на защиту собственной территории, учитывая подготовку Украины к контрнаступлению.

По словам одного из собеседников CNN, представители Киева непублично говорят, что планируют продолжать атаки внутри России, так как это эффективная тактика отвлечения внимания, которая вынуждает российские власти беспокоиться о безопасности внутри страны.