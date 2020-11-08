CNN узнал о предложении зятя Трампа признать поражение на выборах
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Зять президента США Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер предложил Трампу признать свое поражение на выборах, сообщил CNN со ссылкой на два источника.

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Телеканал не уточняет, как на предложение отреагировал президент.

Днем ранее издание сообщало, также со ссылкой на источники, что Трамп не желает сдаваться в намерении оспорить результаты выборов.

По сообщениям ведущих американских СМИ, бывший вице-президент Джо Байден побеждает в президентской гонке, набирая, по разным подсчетам, от 279 до 290 голосов выборщиков (при необходимом минимуме 270 голосов). Победитель на выборах определился после подсчета голосов в Пенсильвании, одном из ключевых штатов, лидерство в котором дает 20 голосов выборщиков.

По данным CNN, пока не ясен победитель в трех ключевых штатах: Аризоне, Северной Каролине и Джорджии. В Северной Каролине впереди Трамп с 50% голосов. У Байдена там 48,6%. В Аризоне и Джорджии лидирует Байден (по 49,5% в каждом штате, у Трампа в Аризоне 48,9%, в Джорджии — 49,3%).

При этом в Джорджии Байден увеличивает отрыв от действующего президента: если в пятницу разница между ними была 4,2 тыс. голосов, то в воскресенье она составила уже 10,1 тыс., сообщил Reuters.

Демократы не выигрывали голосование в Джорджии с 1992 года.

После того как СМИ назвали Байдена победителем на выборах, Трамп отказался это признать и заявил, что президентскую гонку выиграл он. По его словам, он получил 71 млн "законных" голосов (сейчас, по данным CNN, у него 70,3 млн, Fox News дает 70,8 млн).

Президент считает, что во время подсчета голосов происходили нарушения, а наблюдателям от его партии не обеспечили достаточный доступ к местам обработки бюллетеней.

Команда Трампа пообещала оспорить в суде результаты выборов.

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