Украинские военные сбили на востоке страны китайский беспилотник Mugin-5, сообщает CNN. Репортеры телеканала побывали на месте падения дрона и осмотрели его обломки.

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По словам военнослужащих, они сбили дрон в минувшие выходные из автомата. Это стало возможно благодаря тому, что беспилотник летел на очень малой высоте. Корреспондент телеканала подтвердил, что на корпусе сбитого БПЛА видны следы от пуль.

Mugin-5 производит компания, базирующаяся в городе Сямэнь на востоке КНР. Как отмечает CNN, ее продукция доступна для покупки на онлайн-площадках вроде Alibaba. Один такой дрон стоит до 15 тысяч долларов (14,1 тысяч евро). Сбитый беспилотник был модифицирован для военного использования — в частности, его оборудовали механизмом сбрасывания бомб.

Компания-производитель подтвердила CNN, что украинские военные сбили именно их дрон, при это назвав инцидент "крайне прискорбным". "Мы не одобряем [такое] использование. Мы делаем все возможное, чтобы остановить это", — заявил представитель Mugin Limited в комментарии CNN. Еще в начале марта компания опубликовала заявление, в котором осудила использование своей продукции в рамках боевых действий.

Российские военные в последние месяцы активно используют в Украине дроны иранского производства Shahed. Их применяют, в частности, во время массированных обстрелов украинских городов.