CNN: во время мятежа Пригожина западные союзники просили Украину не пытаться нанести удары по территории России

После начала мятежа Евгения Пригожина западные союзники связались с властями Украины "на различных уровнях" и призвали их не использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы нанести удары по объектами внутри России, сообщил CNN правительственный источник.
Такая рекомендация, по его словам, была связана с тем, что на Западе не хотели, чтобы Украина и ее союзники выглядели как помогающие Пригожину и угрожающие российскому суверенитету.
"Послание было таким: "Не раскачивайте лодку"", — сказал чиновник, добавив, что рекомендация была передана на уровне министра иностранных дел, депутатов и через послов. Властям Украины, по его словам, передали, что "это внутреннее российское дело", повторив, таким образом, то, что публично заявляли американские и европейские официальные лица.
При этом, отметил он, Киев призвали использовать открывшиеся в связи с мятежом Пригожина возможности на украинской территории.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поднял мятеж вечером 23 июня. Наемники вошли в Ростов-на-Дону и начали "марш справедливости" на Москву. Вечером 24 июня стало известно, что с Пригожиным по поручению президента РФ Владимира Путина провел переговоры Александр Лукашенко. Было объявлено, что Пригожин, на которого к тому моменту было заведено уголовное дело, сможет "уйти" в Беларусь. Основатель ЧВК "Вагнер" сообщил, что "марш" остановлен, а наемники возвращаются "в летние лагеря".
Во время мятежа президент США не комментировал происходящее, Белый дом лишь сообщал, что Джо Байдена держат в курсе событий в России, и что он обсуждал ситуацию с лидерами Великобритании, Франции и Германии. 26 июня Байден впервые публично высказался о мятеже Пригожина, назвав его "частью борьбы внутри российской системы" и подчеркнув, что США не имеют к этому никакого отношения.