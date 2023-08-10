Conflict Intelligence Team, изучающая военные конфликты, объявлена в РФ "нежелательной" организацией

Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" деятельность

расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT). Какому именно юрлицу присвоен такой статус, в Telegram-канале ведомства не уточняется.

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В пресс-релизе Генпрокуратуры РФ сказано, что "электронную платформу, которая первоначально называлась War in Ukraine", создал "скрывающийся за границей от уголовного преследования" россиянин Руслан Левиев (Карпук) совместно с участниками Фонда борьбы с коррупцией, который в России признан экстремистской организацией.

"Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации", — утверждает ведомство.

Conflict Intelligence Team — группа независимых расследователей, которые по открытым источникам собирают данные о военных конфликтах с участием российских военных. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину CIT активно освещает ситуацию на фронте. Против основателя группы Руслана Левиева весной 2022 года завели уголовное дело о "фейках" про российскую армию.

Согласно российскому законодательству, гражданам РФ отныне запрещено отправлять CIT пожертвования, распространять созданные расследователями материалы и "сотрудничать" с группой. Что именно понимается под "сотрудничеством", в законе не уточняется — речь может идти как о трудоустройстве, так и, например, о предоставлении экспертного комментария. Подобные действия в России считаются преступлениями и влекут за собой ответственность вплоть до лишения свободы.

Всего в список "нежелательных" в РФ организаций внесено около 100 юрлиц. В него включены, в том числе, крупные СМИ ("Медуза", "Новая газета. Европа", "Дождь", "Важные истории", "Проект" и The Insider), Всемирный фонд дикой природы, Greenpeace, антикоррупционный проект Transparency International, расследовательская группа Bellingcat, правозащитная организация "Агора", базирующийся в Латвии Свободный университет.