COP26: 19 стран прекратят финансировать зарубежные проекты с ископаемым топливом. Китай на это не пойдет

В четверг, 4 ноября, почти 20 стран обязались прекратить финансирование зарубежных проектов, связанных с ископаемым топливом, до конца 2022 года. Инвестиции в них несут в себе как социальные, так и экономические риски, говорится в совместном заявлении, которое подписали в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP26) в шотландском Глазго США, Канада и еще 17 государств.

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Китай и Германия не присоединилась к инициативе

Германия к этой договоренности не присоединилась. Аналогично поступили Китай, Япония и Южная Корея, которые выделяют значительные средства на развитие проектов по ископаемому топливу за рубежом.

Речь в британской инициативе идет об отказе от "новых прямых мер" государственной финансовой поддержки, отмечает агентство AFP. Договоренность предусматривает и исключения с "отчетливо обозначенными условиями", которые не должны противоречить целям Парижского соглашения по климату, указывает агентство.

При этом государства, поддержавшие инициативу, с 2016 по 2020 годы вместе вкладывали почти 18 млрд долларов (15,5 млрд евро) ежегодно в добычу ископаемого топлива, выяснила некоммерческая организация Oil Change International.

Цели Парижского соглашения

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года и заменило истекший в 2020-м Киотский протокол, который утверждал обязательства по сокращению выбросов парниковых газов лишь для развитых стран. Соглашение провозгласило целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Ранее на COP26 более 100 государств присоединились к инициативе ЕС и США по метану, которая предполагает сокращение к 2030 году выбросов этого газа на 30 процентов по сравнению с уровнем 2020-го. Кроме того, свыше 100 стран договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году.