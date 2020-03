Cовет ЕС одобрил начало переговоров о членстве Албании и Северной Македонии

Главы МИД стран ЕС дали добро на переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз, теперь дело за главами государств и правительств сообщества.

Совет ЕС согласовал решение о начале переговоров о членстве в Евросоюзе Албании и Республики Северная Македония. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил в Twitter председатель Европарламента Давид Сассоли.

"Хорошие новости в эти непростые времена: главы МИД стран ЕС дали добро на переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении (в Евросоюз. - Ред.). Теперь дело - за лидерами (ЕС. - Ред.)", - написал он. "Европарламент всегда поддерживал европейское будущее Западных Балкан. Сейчас нам - как никогда - нужны прочные связи с нашими соседями", - подчеркнул Сассоли.

Some good news in difficult times: EU affairs ministers gave their ok for accession talks with Albania and North Macedonia. Leaders should follow. @Europarl_EN has always supported the Western Balkan's European future. We need strong bonds with our neighbours, now more than ever.