Cовет ЕС одобрил начало переговоров о членстве Албании и Северной Македонии

Главы МИД стран ЕС дали добро на переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз, теперь дело за главами государств и правительств сообщества.

Совет ЕС согласовал решение о начале переговоров о членстве в Евросоюзе Албании и Республики Северная Македония. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил в Twitter председатель Европарламента Давид Сассоли.

"Хорошие новости в эти непростые времена: главы МИД стран ЕС дали добро на переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении (в Евросоюз. - Ред.). Теперь дело - за лидерами (ЕС. - Ред.)", - написал он. "Европарламент всегда поддерживал европейское будущее Западных Балкан. Сейчас нам - как никогда - нужны прочные связи с нашими соседями", - подчеркнул Сассоли.

Some good news in difficult times: EU affairs ministers gave their ok for accession talks with Albania and North Macedonia. Leaders should follow. @Europarl_EN has always supported the Western Balkan's European future. We need strong bonds with our neighbours, now more than ever. — David Sassoli (@EP_President) March 24, 2020

"Стимул для продолжения курса реформ"

На решение Совета ЕС уже отреагировал министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). "Европа верна своему слову. Албания и Северная Македония начинают следующий этап на пути в ЕС. Это давно назревшее признание их усилий в области реформ. И это - стимул для решительного продолжения данного курса", - отмечается в заявлении главы внешнеполитического ведомства Германии.

Франция и Нидерланды блокировали переговоры

В середине октября 2019 года Франция, Нидерланды и Дания заблокировали решение ЕС о начале переговоров с двумя балканскими государствами, сославшись на сомнения в прогрессе реформ. Германия и другие страны ЕС, напротив, считали, что балканские государства выполнили условия для начала диалога.

В начале года Брюссель изменил порядок проведения переговоров о приеме страны в ЕС. Так, Евросоюз получил право замораживать переговоры и перезапускать их по отдельным направлениям, если прогресс, по его мнению, недостаточен. Ранее же начало подобного диалога обязательно должно было завершиться приемом страны в Евросоюз. Изменения, в частности, позволили снять возражения Франции и Нидерландов.

Разногласия с Грецией

Переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз стали возможным после того, как в Скопье уладили разногласия с Грецией, согласившись на переименование своего государства, называвшегося ранее Республикой Македонией. В конце мая 2019 года Еврокомиссия сочла Албанию и Северную Македонию готовыми к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз.