Covid-19: Европа — главный очаг "ковида", США открывают границы для привитых, но не "Спутником"

В понедельник общее число инфицированных коронавирусом в мире с начала пандемии достигло отметки в 250 млн человек, более 5 млн скончались. Резкий скачок заболеваемости в последнее время наблюдается в странах Восточной Европы. Тем временем США открывают границы для людей, прошедших полную вакцинацию одним из одобренных препаратов, но российский "Спутник V" к таким вакцинам не относится.

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По данным агентства Рейтер, каждые 90 дней в мире в среднем заражаются порядка 50 млн человек. Для сравнения — около 50 млн случаев было зафиксировано за весь первый год пандемии. Основной причиной стремительного распространения заболевания ученые по-прежнему называют более заразный штамм "Дельта".

При этом в большинстве развитых стран с хорошо налаженной кампанией по вакцинации населения среднее суточное число случаев ковида упало примерно на 35%.

Эпицентр Covid-19 — в Европе

Более половины всех новых случаев заболевания приходится на страны Европы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственный центр обработки данных по Covid-19.

Ежедневное число заражений в России, Греции и на Украине сравнялось или приближается к наивысшим показателям, фиксировавшимся в начале пандемии. Резкий скачок заболеваемости также отмечен в Германии.

Многие мировые лидеры призывают ВОЗ и фармацевтические фирмы сделать вакцины более доступными в бедных и развивающихся странах. По некоторым подсчетам, половина населения планеты все еще не получила даже первой дозы вакцины.

В свою очередь ВОЗ обратилась к странам "Большой двадцатки" с призывом выделить 23,4 млрд долларов на обеспечение бедных стран вакцинами, тестами и рядом медикаментов в течение года. Вопрос вакцинации также станет одним из главных на виртуальном саммите стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который откроется на этой неделе под председательством Новой Зеландии.

США открывают границы

С понедельника США открывают въезд для приезжих из других стран, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса препаратами, признанными на международном уровне. Российская вакцина "Спутник V" в список одобренных вакцин пока не входит.

Всемирная организация здравоохранения пока официально не рекомендовала "Спутник V" к использованию, процесс ее сертификации все еще продолжается. Российские политики ранее называли это "вакцинной дискриминацией", объясняя задержки политическими причинами. Международные эксперты объясняют их техническими причинами, в частности, тем, что российская сторона не смогла вовремя предоставить необходимую информацию.

Примечательно, что на пике пандемии привитых "Спутником V" россиян в США пускали: в 2019 году страну посетили около 300 тыс. российских граждан (однако всем им надо было доказать существенность повода для поездки). Позднее американские власти отказались признавать "Спутник V" действенной вакциной, сославшись на то, что препарат не сертифицирован ВОЗ.

Запрет на посещение США иностранцами, введенный еще администрацией Дональда Трампа, продолжался почти два года — с марта 2020-го. Гражданам Китая, где началось распространение коронавируса, въезд был запрещен еще раньше.

По словам представителей различных авиалиний и турагентств по всему миру, после объявления даты снятия запрета сотни тысяч людей забронировали авиабилеты и гостиницы в США.

Помимо паспорта о вакцинации, туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до полета. Также они обязаны представить полную контактную информацию для системы отслеживания случаев заражения. Карантин по прибытии в США не предусмотрен.

Американские власти говорят, что доступ в страну будет открыт для тех, кто прошел вакцинацию препаратами, одобренными администрацией США или ВОЗ. Это означает, что въезжать смогут те, кто получил одну дозу вакцины Johnson & Johnson, или две дозы таких вакцин: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield,, BIBP/Sinopharm, Sinovac.

Американцы также долгое время не могли посещать другие страны, но в их отношении ограничения были сняты значительно раньше. К примеру, страны Евросоюза сняли запрет на прилеты из США еще в июне, а Британия — с конца июля.

Сухопутные границы США с Канадой и Мексикой также будут открыты для полностью вакцинированных. Сообщается, что на некоторых участках мексиканской границы уже замечены тысячи человек, намеревающихся воспользоваться послаблениями.

Тысячи мексиканских семей оказались разделены во время пандемии. Однако многие могут столкнуться с проблемой, так как в Мексике (и еще в ряде стран Латинской Америки) часть населения вакцинировалась российским "Спутником V" .