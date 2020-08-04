Covid-19: Европа вводит новые ограничения в ожидании второй волны

Европа основательно готовится к приходу второй волны коронавируса. Во Франции, на испанских курортах и в некоторых городах Англии вводится обязательный режим ношения масок в общественных местах из-за повторных вспышек опасной инфекции.

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Англия

В Англии с 24 июля все посетители магазинов обязаны носить маски. Сотрудники магазинов могут отказать в обслуживании покупателям, не выполняющим это правило. Исключение сделано лишь для тех, кто не может носить маски по медицинским показаниям. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 100 фунтов.

Местные власти рекомендуют носить маски во всех общественных местах. С 15 июня в Англии пользоваться общественным транспортом, включая такси, можно исключительно в маске, а период обязательной самоизоляции для людей с симптомами Covid-19 с недавних пор увеличился с семи до десяти дней.

При этом в августе в Великобритании возобновят работу популярные лондонские музеи — музей естествознания (5 августа), музей Виктории и Альберта (6 августа), а также музей науки (19 августа). Власти надеются, что граждане ответственно подойдут к рекомендациям властей и помогут предотвратить вторую волну заражений.

Местное правительство надеется, что избежать повторной волны помогут и экспресс-тесты, которые будут давать результат на коронавирус уже через полтора часа после взятой пробы. Такие тесты в первую очередь получат дома престарелых и другие учреждения, где проживают пожилые люди, которые особенно подвержены заболеванию.

По официальным данным, за период пандемии в Великобритании от коронавируса умерли более 46 тыс. человек — это самый высокий показатель в Европе. В последние два месяца распространение инфекции в стране идет на спад, однако в некоторых географических регионах по-прежнему фиксируются серьезные вспышки заболевания, а в Манчестере и прилегающих к нему районах даже объявили чрезвычайную ситуацию.

Германия

Германия вводит обязательные тесты на коронавирус для всех, кто въезжает в страну из государств с неблагополучной ситуацией с Covid-19. Такое решение приняло на днях министерство здравоохранения страны.

При этом глава Федерального объединения центров по защите прав потребителей Германии Клаус Мюллер выступал против обязательных тестов на коронавирус для возвращающихся из других стран. Он заявил, что такие анализы должны проводиться только на добровольной основе, однако новые очаги заболевания по всей стране вынудили властей сделать тесты обязательными.

Ситуация с коронавирусом в Германии до недавних пор считалась относительно благополучной, но в последнее время число инфицированных стало расти. Общее число заражений перевалило за 210 тысяч, а суточный прирост заболевших увеличился на десять человек. В то же время число умерших от Covid-19 превысило отметку в 9100 человек.

Литва

Литва вернула требование обязательного ношения масок в местах торговли и общественном транспорте, чтобы замедлить распространение коронавируса. Обязательное ношение масок в стране было введено во время карантина, который действовал нынешней весной из-за угрозы эпидемии, затем это требование отменили, но после новых случаев заражение правительство решило вернуться к обязательному ношению масок в торговых центрах и общественном транспорте.

Вместе с тем Литва, открывшая границы для путешествий вместе с другими странами Балтии, ввела режим самоизоляции для тех, кто возвращается из мест с высоким уровнем распространения инфекции. Власти предупредили, что частные поездки за пределы страны лучше отменить, а президент Литвы Гитанас Науседа не исключил, что государству придется вернуться к вопросу о закрытии границ.

В Литве в последнее время существенно возросло количество новых случаев заболевания Covid-19. С середины июля число подтвержденных случаев заражения в день в Литве редко не превышало десяти, однако самый резкий рост был зафиксирован 24 июля, когда вирус был обнаружен у 26 человек. С начала пандемии, по официальным данным, число зараженных новым коронавирусом в стране превысило отметку в две тысячи человек.

Новая вспышка заболеваемости связана в основном с путешествиями. Так, с 1 июня в Литве было зарегистрировано в общей сложности 92 "привозных" случая Covid-19. Зараженные лица въехали или вернулись в Литву из разных стран, включая Беларусь, Великобританию, Ирландию, Казахстан, Кот-д'Ивуар, Оман, Польшу, Россию, Узбекистан, Украину, Францию и Швецию.

Испания

В Испании замерла туристическая отрасль, но в Мадриде подчеркивают, что сохранить здоровье нации важнее экономической выгоды, и вводят локально новые ограничения. В столичном регионе уже ограничили работу баров и ночных клубов. Подобные ограничения коснутся и знаменитой Ибицы. Как сообщает Euronews, ночная жизнь на знаменитом курорте полностью остановится. Время работы баров и ресторанов сократят, а танцевальные вечеринки вовсе запретят.

Турция

В Турции изменились правила работы отелей по системе "все включено": теперь еду со шведского стола будут накладывать в тарелки не сами постояльцы, а персонал. Работники гостиниц будут приносить отдыхающим еду из буфета, а посуда и столовые приборы будут проходить дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции.

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр рассказал РИА "Новости", что персонал отелей прошел специальное обучение по работе в условиях пандемии. При этом в стране продолжит действовать правило социального дистанцирования.

Франция

Во Франции отмечены около 140 очагов распространения инфекции, которые связаны с семейными встречами во время отпуска, свадьбами и иными мероприятиями с участием большого количества людей. В Париже опасаются, что страну вновь придется закрыть на карантин, в результате чего и без того подорванная экономика примет на себя новый серьезный удар.

В связи с ростом заболеваемости власти некоторых французских городов ввели обязательное ношение масок для посетителей центральных улиц, главных торговых площадей и набережных. Правило начало действовать в Лилле, Биаррице и Ницце.

Эстония

Департамент здоровья Эстонии выступил с заявлением, согласно которому уже сейчас можно утверждать, что в стране началась вторая волна заболеваемости Covid-19. По последним данным, в стране с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 2 051 человек.

На днях новая вспышка заболеваемости была зафиксирована в Тарту. После отдыха в местных ночных клубах коронавирусом заболели 28 человек. Местные власти подозревают, что болезнь могли завезти иностранцы, которые не соблюдали требование самоизоляции.