Covid-19: Франция готовится к крупнейшему экономическому спаду со времен Второй мировой войны

Франция находится на пороге крупнейшего экономического спада со времен Второй мировой войны, предупредил министр экономики страны Брюно ле Мэр.

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На заседании Сената министр отметил, что худшим годом с начала войны был 2009-й — во время финансового кризиса, когда экономика страны сократилась на 2,9%, передает BBC.

"Вероятно, в этом году мы превысим показатель в 2,9%. Это показывает масштабы экономического шока, который нам предстоит пережить", — подчеркнул министр экономики.

Ле Мэр и раньше говорил, что пандемия коронавируса Covid-19 нанесет жесткий удар по экономике. На сегодняшний день во Франции зарегистрированы свыше 92 000 случаев заболевания короновирусной инфекцией Covid-19. Более восьми тысяч человек погибли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса.

Вспышка Covid-19 привела к различным ограничениям на передвижение и социальную жизнь людей по всему миру, что наносит серьезный вред экономике. Ряд стран закрыли свои границы для иностранцев, а в городах объявлен карантин. Люди вынуждены проводить большую часть времени дома и работать удаленно.

Вспышка вируса, начавшаяся в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, была обнаружена более чем в 200 странах. В мире насчитывается более 1,2 млн случаев инфецирования. От болезни умерло более 70 тысяч человек. Свыше 266 тысяч поправились.