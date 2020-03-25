Covid-19 и иммунитет. Можно ли заразиться коронавирусом повторно?

Некоторые из заболевших коронавирусом считались выздоровевшими, но затем при повторном тестировании у них находили позитивную реакцию. Обычно после коронавирусных инфекций, вызывающих простудные заболевания, развивается иммунитет. Чем же отличается возбудитель Covid-19?

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Одним из первых случаев, настороживших медиков, был мужчина из Токио в возрасте старше 70 лет.

В феврале он заболел Covid-19, был госпитализирован в инфекционное отделение, но успешно излечился, вернулся к нормальной жизни и даже ездил в общественном транспорте.

Однако через несколько дней его состояние вновь ухудшилось, у него поднялась температура и ему пришлось вернуться в больницу.

Как сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей, он снова прошел тестирование на коронавирус и, к изумлению врачей, реакция была положительной.

Хотя это не единственный случай в Японии, повторная инфекция или возвращение коронавируса наблюдается в меньшинстве случаев. Однако их число все-таки достаточно заметно, а вирусологи до сих пор не понимают, почему это происходит.

Вирус возвращается



Луис Энхуанес, вирусолог из Испанского национального центра биотехнологии, сообщил Би-би-си, что не менее 14% пациентов, которые излечились от коронавируса, при повторном тестировании имеют позитивную реакцию.

Он считает, что речь идет не о повторном инфицировании, а о новом размножении вируса в организме уже переболевшего человека.

"Мое объяснение, среди многих прочих возможных, сводится к тому, что в целом этот коронавирус приводит к возникновению иммунитета на него в популяции, но эта иммунная реакция у некоторых людей оказывается слабой, — говорит Энхуанес. — Когда эта иммунная реакция замедляется, вирус, который остается в организме, возвращается".

Вирус остается в организме



Некоторые вирусы способны сохраняться в организме в течение трех месяцев и даже дольше.

"Когда пациент проходит тестирование и демонстрирует сначала положительную, а затем отрицательную реакцию, обычно врачи исходят из того, что у него возник иммунитет и симптомы инфекции не должны повториться, — говорит Энхуанес. — Но некоторые возбудители инфекции могут сохраняться в тканях, которые менее подвержены воздействию иммунной системы".

А в возбудителе Covid-19 вирусологов настораживает тот факт, что положительные результаты тестов появляются так скоро после видимого выздоровления.

Ученые в недоумении



Нам известно, что иммунная система человека по-разному реагирует на различные инфекции.

Например, в случае кори единственной прививки в раннем детском возрасте обычно достаточно для приобретения пожизненного иммунитета.

Однако в некоторых странах органы здравоохранения рекомендуют повторную вакцинацию в определенном возрасте с использованием более современной вакцины.

Существуют и другие вирусы, против которых вакцины оказываются не столь эффективными, и поэтому необходимо регулярно проводить повторные вакцинации.

Из-за мутации вируса гриппа, например, такую вакцинацию надо повторять каждый год.

Попытки разобраться



Новый коронавирус, вызывающий Covid-19, все еще недостаточно изучен, и ученые еще не установили природу повторной инфекции.

Изидоро Мартинес, сотрудник Института здоровья имени Карла III в Мадриде, считает, что хотя повторное инфицирование коронавирусом возможно, странно то, что в случае Covid-19 положительная реакция на вирус появляется так быстро после отрицательной.

"Если длительного иммунитета не возникает, то во время последующей эпидемии, через год или два, у вас снова возникнет инфекция. И это нормально, — говорит Мартинес. — Но редкостью является повторное инфицирование вирусом, только что перенесенным человеком. Насколько нам известно, этот коронавирус меняется и мутирует не столь сильно и быстро, как вирус гриппа".

Временная активация вируса



Его объяснение близко к точке зрения Энхуанеса.

"Вероятно, у тех пациентов, которые проявляют положительную реакцию на коронавирус вскоре после отрицательной, происходит временная активация инфекции перед ее полным уничтожением", — говорит вирусолог.

Однако оба специалиста подчеркивают, что для понимания природы вируса Covid-19 требуются дополнительные исследования.

В ответе на запрос Би-би-си Панамериканская организация здравоохранения подчеркнула, что возбудитель Covid-19 — это "новый вирус, о котором мы узнаем все больше с каждым днем", и пока нет возможности объяснить случаи повторного инфицирования с полной определенностью.

Однако исследования ученых в этом направлении продолжаются.