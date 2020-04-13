Covid-19: Испания и Италия начинают облегчать режим карантина

Испания, которая входит в число стран, наиболее сильно пострадавших от Covid-19, начинает облегчать режим карантина. Отдельные ограничения готовится снять и Италия. Об этом сообщает BBC News.

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Власти Италии разрешили вернуться на работу тем, кто занят в сфере производства, строительстве и отдельных секторах сферы услуг. Им придется выполнять строгие требования к безопасности и гигиене. Все остальные жители страны остаются в карантине: они обязаны находиться дома. Предполагается, что эти меры помогут экономике страны удержаться на плаву.

В воскресенье в Испании было зафиксировано 619 смертей людей, инфицированных Covid-19. Это количество немного выросло, ранее в течение трех дней количество смертей постоянно снижалось. При этом по сравнению с прошлой неделей количество новых случаев заболевания уменьшилось почти наполовину. В целом в стране зафиксировано 166 019 случаев Covid-19.

Италия — страна, которая на данный момент наиболее сильно пострадала от Covid-19 (почти 19 900 смертельных случаев) готовится разрешить небольшому количеству предприятий вернуться к работе со вторника.