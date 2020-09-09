Covid-19: мировая фарминдустрия обещает не торопиться с вакциной, но сделать ее безопасной

9 компаний-разработчиков вакцины от коронавирса дали "историческую клятву" придерживаться высоких научно-этических стандартов при разработке вакцины от коронавируса, в Британии за два дня резко выросло число новых случаев заражения, а композитор Эндрю Ллойд Уэббер призывает спасти театры, оказавшиеся на грани разорения.

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Общее число заболевших Covid-19, сейчас составляет 27,4 млн человек, более 894 тыс. пациентов скончались. За время пандемии выздоровело около 18,3 млн. человек.

Эти и другие новости о пандемии коронавируса — в обзоре Русской службы Би-би-си.

"Историческая клятва" гигантов индустрии

Сразу 9 компаний-разработчиков вакцины от коронавируса дали "историческую клятву" придерживаться высоких научных и этических стандартов в своей работе.

Корпорации, среди которых такие гиганты индустрии, как Pfizer из Merck заявили, что подадут заявку на одобрение вакцины лишь после того, как она пройдет все три стадии клинических испытаний.

Российская вакцина от коронавируса, известная как "Спутник-V", ранее была одобрена к применению для некоторых категорий населения после двух стадий тестов, третий этап должен скоро начаться. Прививки этим препаратом в числе прочих сделали дочь президента Владимира Путина и министр обороны России Сергей Шойгу. В Китае собственный вариант вакцины начали применять для военных.

Президент США Дональд Трамп также говорил, что хотел бы увидеть вакцину от Covid-19 в США еще до ноябрьских выборов, однако, по данным ВОЗ, ни одна из разрабатываемых вакцин пока не прошла всех необходимых клинических испытаний.

В связи с этим некоторые ученые выразили опасения, что поиск вакцины слишком сильно политизирован, и это может подорвать доверие общественности.

В своем заявлении 9 фармацевтических компаний не упоминали Дональда Трампа, однако подчеркнули, что их шаг должен "обеспечить общественное доверие" к разработке любых прививок.

Среди подписавших обязательство такие гиганты фармакологической индустрии, как Johnson & Johnson, BioNTech, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Moderna и Novavax. "Вместе эти девять компаний разработали более 70 новых вакцин, которые помогли устранить одну из самых сложных и смертельно опасных угроз для здоровья людей", — подчеркивается в совместном заявлении.

Сейчас, по данным ВОЗ, во всем мире проходят испытания почти 180 вариантов вакцины.

При этом организация не ожидает, что хотя бы одна из этих вакцин будет одобрена к применению уже в этом году, поскольку для этого требуются длительные испытания. Тем более что ни одна из предложенных вакцин окончательно не продемонстрировала по крайней мере 50% эффективности, как того требуют стандарты ВОЗ.

Рост новых случаев заражения в Британии связывают с молодежью

В Британии за последние два дня резко выросло количество новых случаев заражения коронавирусом. В понедельник ежесуточный показатель выявленных заболевших составил более 2,9 тыс. человек. Это самый высокий прирост с мая. Всего в стране было выявлено более 350 тыс. случаев, скончались более 41,5 тыс. человек.

В Британии регистрируется в четыре раза больше случаев, чем в середине июля. Есть опасения, что открытие школ, а затем университетов еще больше усугубит ситуацию.

Рост числа новых случаев связывают с молодежью. Почти половина заболевших — люди в возрасте от 20 до 40 лет. Также значительное количество случаев было выявлено у подростков и у людей в возрасте от 40 до 50 лет.

В начале пандемии большинство заражений приходилось на людей пожилого возраста. Но это в первую очередь связано с тем, что тогда тесты на коронавирус в основном проводились в больницах.

Как правило, молодым людям в случае заражения редко требуется госпитализация, поэтому их статистика редко попадала в официальные данные.

Локальные вспышки могут стать масштабными

Британские ученые предупредили, что власти слишком рано ослабили карантинные меры, из-за чего кривая заболеваемости вновь пошла вверх. Эпидемиолог из Университетского колледжа Лондона Эндрю Хейвард заявил, что локальные вспышки в некоторых областях страны могут стать более масштабными.

По его словам, количество новых случаев может выйти из-под контроля, если не отнестись серьезно к проблеме нового распространения вируса. Он признал, что необходим баланс и людям надо возвращаться к нормальной жизни.

Но, по его словам, ослабление карантинных мер, например, открытие школ и университетов, а также массовое возвращение людей в офисы, происходит в период года, когда люди традиционно заражаются чаще.

"Необходимо снизить риск передачи заболевания, и для этого требуется снизить количество людей, с которыми мы контактируем. В первую очередь, это касается контактов между людьми разных возрастов", — сказал он.

Сокращения в компаниях

Из-за негативного воздействия пандемии на бизнес британские работодатели планировали сократить более 300 тыс. человек.

Как выяснила Би-би-си, в июне более 1,8 тыс. компаний хотели сократить 156 тыс. работников, а в июле провести сокращения планировали 1784 фирмы, уволив почти 150 тыс. человек, что в семь раз превосходит показатель предыдущего года.

Из-за карантинных мер, которые негативно сказались на экономике, были закрыты рестораны и магазины, а туристическая отрасль практически остановилась. В результате компаниям пришлось провести сокращения.

Власти заявили, что они защитили 9,6 млн рабочих мест благодаря программе по сохранению занятости, во время которой те, кто не могли работать, получали финансовую помощь от государства. Многие компании получили ссуды и гранты.

Театр на грани разорения

Индустрия развлечений находится на грани, после которой ее уже не удастся возродить в докарантинном масштабе, заявил в британском парламенте композитор Эндрю Ллойд Уэббер.

Автор знаменитых на весь мир мюзиклов сказал, что театрам будет экономически невыгодно работать в условиях социального дистанцирования.

"Нам просто нужно открыть эту область искусства и дать ей работать. Мы находимся на краю черты, за которой нет возврата", — сказал он членам парламентского комитета по культуре.

Гонконг ослабляет меры после третьей волны

Хотя кривая заражений коронавирусом продолжает расти во многих странах, в некоторых ситуация улучшается. Например, в Гонконге в последние дни фиксируется менее 10 случаев за сутки, в связи с чем власти города заявили об ослаблении некоторых ограничений.

Например, люди смогут собираться в группы по четыре человека. Также с пятницы откроются некоторые спортивные площадки.

"Третья волна началась уже два месяца назад, и она до сих пор продолжается", — заявила министр здравоохранения София Чан.

Ранее было принято решение о переносе на год парламентских выборов, которые должны были состояться 6 сентября. Оппоненты посчитали, что власти используют пандемию, чтобы не дать людям изъявить свою волю.

В других странах:

В Испании общее число зараженных с начала пандемии превысило 525,5 тыс. Страна стала первой в ЕС, где было выявлено более полумиллиона случаев заражения. В последние недели кривая заражений идет вверх.

Датский телеканал выяснил, что примерно 74% людей младше 35 лет испытали стресс, чувство одиночества и постоянную усталость из-за ситуации с пандемией.