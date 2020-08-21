Covid-19: Названы противопоказания и побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Повышение температуры, головная боль, тошнота и аллергические реакции могут возникнуть после введения российской вакцины от коронавируса Sputnik V, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ Центра Гамалеи 20 августа.

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"Чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции", — говорится в документе.

Также препарат может вызывать увеличение региональных лимфоузлов, диспепсию, снижение аппетита.

Прививку от коронавируса не следует делать беременным и кормящим женщинам, людям в состоянии алкогольного опьянения, а также тем, у кого гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, а также острые инфекционные и и тяжелые неинфекционные заболевания, среди которых упоминается хронические заболевания почек, эпилепсия и диабет.

"В случае ОРВИ или обострения хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии", — говорится в инструкции к препарату.

Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода.

Российскую вакцину от Covid-19 разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, 11 августа ее зарегистрировали. Вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве РФ отмечают, что такая схема позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) cдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины против коронавируса. Мировые эксперты указали на нехватку информации о Sputnik V и явную спешку в исследованиях.