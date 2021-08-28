Covid-19 не был биологическим оружием, заключили спецслужбы США

Американская разведка опубликовала главные выводы своего доклада о происхождении Covid-19. Спецслужбы США не смогли установить точные причины появления коронавируса, однако заключили, что он не был разработан как биологическое оружие.

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В мае президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу США проверить все версии распространения Covid-19, в том числе мутации при естественной передаче вируса от животного к человеку и более скандальные предположения об утечке вируса из лаборатории в Китае. Во вторник разведчики представили президенту секретный доклад, но ни к какому консенсусу в пользу той или иной версии они так и не пришли.

"Изучив все доступные разведывательные данные и другую информацию, разведывательное сообщество по-прежнему не может прийти к однозначному выводу о наиболее вероятных причинах происхождения Covid-19, — сказано в рассекреченном описании доклада, которое опубликовано на сайте директора национальной разведки США. — Все агентства считают вероятными две гипотезы: естественная передача зараженному животному и инцидент, связанный с лабораторией".

Среди научного истеблишмента с самого начала пандемии преобладала версия о естественном происхождении вируса SARS-CoV-2 путем передачи от животного к человеку и мутаций, которые коронавирус мог претерпеть, попав в новую для него среду.

Наиболее вероятными кандидатами считались вирусы, обитающие в организмах летучих мышей; также в пользу этой версии говорило то, что многие из первых известных случаев в конце 2019 года были связаны с птичьим рынком в Ухане. Однако в точности реконструировать эволюцию вируса ученым не удалось, также появились данные о том, что не все из первых случаев имели отношение к птичьему рынку, наконец, ближайший ареал обитания летучих мышей находится в сотнях километров от Уханя, зато прямо там расположен Уханьский институт вирусологии.

В докладе американской разведки содержатся некоторые подробности того, как коронавирус мог появиться и распространяться среди людей. По данным спецслужб США, первоначальное заражение, вероятно, произошло не позже ноября 2019 года, а первый известный очаг заболевания возник в Ухане в декабре того же года.

"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие, — сказано в докладе. — Большинство агентств также с низкой степенью уверенности заключают, что SARS-CoV-2 [вирус, вызывающий Covid-19], по всей вероятности, не был результатом генетической инженерии. Однако два агентства полагают, что для того чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, недостаточно доказательств".

При чем тут Уханьский институт вирусологии?



Против версии об искусственном происхождении коронавируса говорит и вывод американской разведки о том, что китайские чиновники "не располагали знаниями о вирусе до первоначальной вспышки Covid-19".

Вместе с тем, в докладе приводится мнение одного из входящих в разведывательное сообщество агентств, которое "с умеренной долей уверенности заключает, что первое заражение человека вирусом SARS-CoV-2, вероятнее всего, стало результатом связанного с лабораторией происшествия". Такой инцидент "вероятно был связан с экспериментами, обращением с животными или сбором образцов в Уханьском институте вирусологии", считают представители этого неназванного агентства.

Согласно сведениям, собранным Госдепартаментом США при администрации Трампа и обнародованным в январе нынешнего года, уханьский институт поддерживает тайные связи с китайской армией, а несколько его сотрудников еще в ноябре 2019 года обращались в больницу с симптомами, похожими на грипп (они также характерны и для ковида).

Американская разведка объясняет свою неуверенность в отношении происхождения вируса тем, что Китай не предоставляет всей информации, которая помогла бы сделать ситуацию более определенной. В частности, у спецслужб нет сведений о первых случаях заболевания и их возможной связи с определенными локациями или сотрудниками каких-либо учреждений.

"Пекин продолжает оказывать сопротивление международному расследованию, не хочет делиться информацией и возлагает вину на другие страны, в том числе на США, — сказано в докладе американской разведки. — Эти действия частично свидетельствуют о неуверенности самого китайского правительства относительно того, куда может привести это расследование. А также о недовольстве тем, что международное сообщество использует этот вопрос для оказания политического давления на Китай".

В пятницу вечером Байден заявил, что Китай располагает "критически важной информацией о происхождении пандемии". "Однако с самого начала правительственные чиновники в Китае всячески пытались оградить эту информацию от международных расследователей и представителей глобального сообщества в области здравоохранения", — сказано в заявлении президента США.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения посетила Уханьский институт вирусологии в феврале этого года, однако их визит проходил под строгим контролем китайских властей, а сами ученые вскоре рассказали, что показали им далеко не все.

Китайские пропагандистские СМИ, особенно рассчитанные на зарубежную аудиторию, в последние дни много писали о докладе американской разведки, стремясь представить его как элемент информационной войны против Китая.

При этом сам Китай усердно распространяет всевозможные мало чем подкрепленные альтернативные версии происхождения вируса, сводящиеся к тому, что он появился за пределами страны.