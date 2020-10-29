Covid-19: новая мутация вируса, во Франции и Германии опять карантин, пандемия добралась до Маршалловых островов

Пандемия коронавируса затронула 216 стран и территорий. Свободными от Covid-19 остаются лишь несколько маленьких островных государств. За минувшие сутки их стало меньше: коронавирус был впервые выявлен на Маршалловых островах. Ученые тем временем предупреждают о распространении нового штамма коронавируса в Европе.

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Число заболевших в мире приближается к 45 миллионам. Заболевает более полумиллиона человек в день. По данным Университета Джонса Хопкинса, 1 миллион 181 тысяча людей умерли, 81,5 тысячи находятся в тяжелом и критическом состоянии.

В наиболее пострадавших США пандемия привела к невиданному в истории размаху досрочного голосования по почте на предстоящих 3 ноября президентских выборах — свыше 50 миллионов человек.

Об этих и других новостях, связанных с пандемией коронавируса, — в нашем ежедневном обзоре.

Вирус мутирует

До 80% новых случаев заболевания в Британии, 60% в Ирландии и по 40% во Франции и Швейцарии вызваны мутировавшим вирусом, отличающимся от того, который свирепствовал весной.

Генная мутация предположительно произошла в июне в Испании, впервые была обнаружена у тамошних сельскохозяйственных рабочих и разнеслась по Европе с вернувшимися отдыхающими.

Об этом говорится в докладе группы швейцарских и испанских исследователей, отслеживающих генные мутации коронавируса, который будет опубликован в четверг.

Новой разновидности присвоено имя 20A.EU1. В ее генной структуре наблюдается шесть отличий от "классического" Sars-Cov-2. По "генетическому почерку" ученым удалось вычислить место ее возникновения.

Вирус, выявляемый сейчас у многих больных по всей Европе, несомненно, принадлежит к одной разновидности, зародившейся летом в Испании, заявила Financial Times швейцарский профессор Таня Штадлер.

Экспресс-обследования пассажиров в аэропортах и остальные меры, действовавшие летом, оказались недостаточными, констатирует руководитель группы, Эмма Нодкрофт, специалист по эволюционной генетике из Базельского университета.

Другой соавтор, испанский генетик Иньяки Комас, предполагает, что победное шествие 20A.EU1 началось с какого-то одного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько "супер-распространителей".

Причину его дальнейшего стремительного расползания ученый видит в рискованном поведении отдыхавших в Испании туристов, которое они продолжили и дома.

Пока неизвестно, является ли новая мутация более опасной в плане заразности и течения болезни.

"Такой разновидности коронавируса мы еще не видели. Но пока нет доказательств того, что наблюдаемые генные изменения влияют на скорость его передачи или на исход болезни", — указывает доктор Ходкрофт.

По ее словам, сейчас вирусологи выясняют, затронули ли мутации так называемые "белковые шипы" при помощи которых вирус проникает в клетку человеческого организма.

Ранее в США была выявлена еще одна новая мутация Sars-Cov-2, названная D614G, и, предположительно, более агрессивная.

На краю света

На Маршалловых островах, одном из немногих мест на Земле, остававшихся свободными от Covid-19, выявлены первые два случая.

35-летняя женщина и 46-летний мужчина, работники базы ВВС США на атолле Кваджалейн, прилетевшие американским военным бортом из Гонолулу, сдали положительные тесты на коронавирус и были отправлены на карантин.

Местные власти утверждают, что угрозы заражения населения нет.

Тихоокеанские островные государства — Маршалловы острова, Кирибати, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Тонга, Тувалу и Вануату — полностью изолировались от внешнего мира еще в марте.

В июне правительство Маршалловых островов сделало исключения для персонала американской базы на атолле Кваджалейн с условием, что все прибывшие будут проходить трехдневный карантин на ее территории.

Маршалловы острова — архипелаг из примерно тысячи коралловых атоллов, большая часть из которых необитаема, расположенный чуть севернее экватора. Население — 55 тысяч человек.

"Зима будет тяжелой"

Во Франции и Германии со следующего понедельника вступает в силу "легкий локдаун". В двух крупнейших государствах Европы до конца ноября закрываются рестораны, бары и все развлекательные и спортивные учреждения. Французам, кроме того, придется для выхода из дома заполнить специальную электронную форму, указав уважительную причину.

Во Франции за минувшие сутки заболели 36437 и умерли 244 человека, в Германии 16744 (рекордная цифра с начала пандемии) и 89 человек.

"Вторая волна коронавируса, которая, без сомнения, хуже первой, грозит накрыть нас с головой", — заявил Макрон в телеобращении в среду, обосновывая необходимость принимаемых мер.

"Предстоит тяжелая зима, четыре трудных холодных месяца, но она когда-нибудь кончится", — сказала Меркель, выступая в четверг в бундестаге.

Канцлер объявила о выделении 10 миллиардов евро на поддержку малого бизнеса и раскритиковала воинствующих коронаскептиков. Ее слова о том, что "ложь, дезинформация, конспирология и ненависть вредят не только демократии, но и борьбе с вирусом" вызвали протестующие выкрики депутатов от правой партии "Альтернатива для Германии".

Что еще происходит в мире:

В четверг в Соединенном Королевстве зафиксирован 24701 новый случай Covid-19, но, как утверждают эксперты из лондонского Имперского колледжа, на самом деле ежедневно только в Англии заражаются до 100 тысяч человек. Остальные болеют бессимптомно и остаются не выявленными, но распространяют инфекцию.

О дополнительных ограничениях объявлено в Италии. До конца ноября все заведения общепита должны заканчивать работу в 18:00. Полностью закрываются театры, кинотеатры, спортивные залы и бассейны. Запрещается проводить многолюдные свадьбы, крестины и похороны.

В больницах Бельгии количество пациентов с Covid-19 увеличилось до 5924 — самый высокий показатель с 6 апреля. 99 человека находятся в тяжелом и критическом состоянии.