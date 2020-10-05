Covid-19: Париж закрывает бары, в Москве новый рекорд смертей, в Праге введен режим ЧС

Европа борется с пришествием второй волны коронавируса. Париж полностью закроет все бары со вторника, а город будет объявлен "зоной максимального предупреждения" из-за высоких показателей заражения, в Чехии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации в национальном масштабе, а в Москве зафиксирован новый рекорд смертей.

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Великобритания

В Великобритании уже две недели действуют новые ограничения, введенные властями в связи со второй волной коронавируса. Сотрудники ряда фирм перешли на "удаленку", пабы и рестораны закрываются в десять часов вечера, а заказы принимаются только у сидящих за столами посетителей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что новые ограничения могут продлиться полгода, и не исключил введения более жестких мер. "Коронавирус будет распространяться быстрей по мере того, как осень будет перетекать в зиму. Поэтому действовать мы должны уже сейчас", — заявил Джонсон.

Также Джонсон призвал жителей страны избегать лишней социализации. Количество гостей на свадьбах также снижено с понедельника с 30 до 15 человек, на похороны по-прежнему могут приходить 30 человек.

Франция

Париж и его пригороды объявлены зоной максимальной опасности в связи с ростом инфицированных коронавирусом. В столице и ее пригородах на 100 тысяч жителей приходится более 250 инфицированных. Доля больных, направляемых в реанимацию, составляет 30-35%. За минувшие сутки во Франции коронавирус был выявлен у 12 565 человек.

"В Париже и ближайших к нему городах буквально за сутки были превышены контрольные показатели. Мы были вынуждены объявить Париж и пригороды зоной особой опасности", — подчеркнул министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Из-за ускорившихся темпов распространения коронавируса власти Парижа вводят новые ограничения. Со вторника в городе полностью закроются все бары. Рестораны и битро должны будут установить новые санитарные условия, регистрировать контактные данные клиентов и закрываться не позднее десяти часов вечера, а лекционные залы университетов должны быть заполнены не более чем наполовину.

Новые ограничительные меры будут действовать 15 дней. На прошлой неделе бары и рестораны закрыли во втором по величине городе страны — Марселе.

Италия

В Италии впервые с апреля число новых случаев заражения коронавирусом за сутки превысило две тысячи. Как сообщает Euronews, премьер-министр Джузеппе Конте намерен предложить парламенту продлить режим чрезвычайной ситуации до конца января следующего года, чтобы оперативно принимать меры по борьбе с пандемией.

В России за истекшие сутки коронавирус подтвержден еще у 10 888 человек, сообщает оперативный штаб. Всего в стране инфицировано 1 225 889 человек. Кроме того, за прошедшие сутки скончались 117 больных с COVID-19. Общее число летальных исходов с момента проникновения инфекции в РФ составило 21 475, следует из данных оперштаба.

Германия

За прошедшие сутки в Германии было выявлено 1382 новых случая заражения, пять человек умерли от последствий Covid-19, сообщает Deutsche Welle со сслыкой на данные Института имени Роберта Коха. С начала пандемии в ФРГ SARS-CoV-2 инфицированы в общей сложности 300 619 человек. 9534 пациента, которым ранее был поставлен диагноз Covid-19, скончались.

С середины июля в Германии фиксируется неуклонный рост числа случаев заражения. Власти подчеркивают, что ограничения, действующие сейчас в стране, не будут ослаблены до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса не улучшится.

Как сообщает Euronews, канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует в ближайшее время обсудить с главами региональных правительств разработку единого стандарта санитарных требований для образовательных учреждений. Пока ношение масок обязательно только в земле Северный Рейн-Вестфалия.

В то же время мэр Берлина Михаэль Мюллер пообещал ввести повторный строгий карантин в городе , если бары и рестораны не будут соблюдать правила социального дистанцирования.

Испания

Правительство Испании объявило режим изоляции для отдельных районов Мадрида — вопреки возражениям местных властей. Соответствующее распоряжение министра здравоохранения страны Сальвадора Ильи обнародовано в правительственном вестнике. В свою очередь глава департамента здравоохранения Мадрида Энрике Руис Эскудеро заявил, что город не станет выполнять это требование, поскольку считает его незаконным.

Более того, правительство автономного сообщества Мадрид обратится в суд из-за несогласия с решением властей Испании о введении новых ограничений в регионе в связи с распространением инфекции. Об этом объявила глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо.

"Мы, наше сообщество, — не мятежники. И местное правительство тоже не восстает. Мы подчинимся всем распоряжениям испанского кабинета, мы — не такие, как ваши союзники сепаратисты. Но мы пойдем в суд, чтобы защитить законные интересы жителей Мадрида, — цитирует главу автономного сообщество Euronews. — Мы хотим, чтобы принимаемые меры соответствовали закону, реальному положению дел и были адекватными и справедливыми".

Предложение правительства Испании предусматривает изоляцию городов, где уровень распространения инфекции превышает 500 случаев на 100 тысяч человек в последние 14 дней. Инициатива включает в себя ограничения на въезд и выезд из пострадавших муниципалитетов, а также ряд других мер для сдерживания пандемии.

Чехия

В Чехии в ночь на 5 октября вступил в силу режим чрезвычайной ситуации в национальном масштабе. Его ввело правительство премьера Андрея Бабиша в связи со стремительным ростом числа инфицированных. Данное положение позволяет властям, в частности, ограничивать гражданские права населения — такие, как свобода собраний, — а также принимать экстренные меры без согласований с парламентом. Подобный режим уже действовал в стране с середины марта по середину мая, но в отличие от весны сейчас Чехия оставляет границы открытыми.

Россия

Число жертв Covid-19 в Москве увеличилось за сутки на 27 человек с 5343 до 5370, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом. Это максимальный показатель в российской столице с середины июля.

По рекомендации санитарных врачей все школы Москвы с 5 по 18 октября закрываются на каникулы, соответствующий указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что в период каникул дистанционных занятий не будет. Решение вопроса о возобновлении занятий в столичных школах с 19 октября будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, заявил он. Детские сады в Москве продолжат работу в обычном режиме, закрываться на карантин они не будут, уточнил Собянин.

За минувшие сутки в России коронавирус был диагностирован еще у 10 888 человек, 117 пациентов скончались. Всего в стране инфицировано 1 225 889 человек. Общее число умерших с момента проникновения инфекции в РФ достигло 21 475 человек.

Украина

В Украине по состоянию на утро 5 октября зарегистрированы 3774 новых случая инфицирования SARS-CoV-2, выздоровели 1145 пациентов, умерли за сутки 33 ранее заболевших. Днем ранее было зафиксировано 4140 новых инфицированных, 3 октября сообщалось о максимальном показателе заражений — 4661 случае.

Число инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии составило на утро понедельника 230 236 человек, умерли от Covid-19 с начала пандемии 4430 человек, выздоровели — 101 252. Сейчас в Украине Covid-19 болеют 124 554 человека, что на 2596 больше, чем днем ранее.