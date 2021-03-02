Covid-19: Правительство Эстонии вводит новые масштабные ограничения

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19 члены правительства решили расширить ограничения для предприятий сферы общественного питания и торговли. Новые правила начнут действовать с 6 марта. Учащиеся, сдающие в этом году выпускные и государственные экзамены с 15 марта будут частично допущены к очному обучению. Соответствующее распоряжение планируется принять завтра, 3 марта. Новые ограничения первоначально будут действовать до 28 марта.

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"Сегодня мы находимся в ситуации, когда снижения показателей распространения коронавируса невозможно достичь без дополнительных ограничений", — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Принимая решение о введении дополнительных ограничений мы учитывали то обстоятельство, что заражение происходит особенно интенсивно в социально активных возрастных группах — среди людей работоспособного возраста и молодежи, — подчеркнула она. — Доступность медицинской помощи в Эстонии уже уменьшилась, и нагрузка на больницы приближается к критической черте. Наша цель в сложившейся ситуации — обеспечить работоспособность эстонской системы здравоохранения. Каждый должен нести ответственность за соблюдение ограничений, однако мы видим, что и надзор за этим также должен быть усилен. Ограничения наносят обществу большой ущерб во всех смыслах этого слова, поэтому всем нам необходимо немедленно до минимума сократить свои контакты".

С 6 марта в Эстонии начнут действовать дополнительные ограничения. Для предприятий общественного питания и торговых центров будет действовать правило заполнять помещения не более, чем на 25%. В выходные дни предприятия торговли и общепита должны быть закрыты, в будние дни предприятия общественного питания должны закрываться в 18.00, позже разрешено продавать еду навынос.

Открытыми могут оставаться продуктовые магазины и магазины, продающие товары первой необходимости, например, аптеки и оптики, а также магазины, совершать покупки в которых можно, не выходя из машины (драйв-ин). Для мест торговли под открытым небом, например, рынков, начнет действовать требование обеспечивать дистанцию между клиентами.

Спортивные соревнования и мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни, разрешены только для профессиональных спортсменов. Правительство решило отменить Хааньяский лыжный марафон, который был запланирован на 6 марта.