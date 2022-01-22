Covid-19: суточные максимумы заражений выявлены в Эстонии, России и Польше

В Эстонии отмечен новый исторический суточный максимум новых случаев Covid-19 — 4783 человека. В Польше число новых случаев Covid-19 перевалило за 40 тыс. (всего 40876) — это также антирекорд. И в России констатирован максимум с начала пандемии — 57212 новых случаев за сутки, сообщает Rus.LSM.

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В Литве на 743 случая меньше, чем вчера — всего 5735. За минувшие сутки в Литве скончались 17 человек, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики. 10 из 17 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1055 человек, 93 из них - в реанимации. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей продолжал расти и составил 2204,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 27,9%

Всего с начала пандемии коронавирусом в Литве заболели почти 601,6 тысяч человек, скончались 7,7 тысяч человек.

За сутки в Эстонии проанализированы 13 578 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 4783 и это абсолютный максимум с начала пандемии. Вчера было зафиксировано 4480 случаев.

По состоянию на утро субботы госпитализированы 296 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 212 пациентам. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем 193,2 человек в день, на невакцинированных - в среднем по 315,2 человек в день, сообщает ERR.

В Польше за минувшие сутки выявлено 40 876 инфицированных (тем самым перекрыт прежний пиковый показатель, отмеченный вчера — 36665 заболевший за сутки). Скончалось 196 человек.

В России выявили 57 212 новых случаев COVID-19 — это максимальный показатель заболеваемости коронавирусом в стране за сутки с начала пандемии. Количество госпитализаций достигло почти 10 тыс. человек, 681 человек умер, сообщает РБК.