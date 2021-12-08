Covid-19: Ученые заявили об открытии разновидности "Омикрона"

В австралийском штате Квинсленд ученые выявили разновидность штамма коронавируса "Омикрон", что позволяет выделить у "Омикрона" две родственные линии, заявила министр здравоохранения штата Ивет Д'Ат. Как пишет Guardian, другие эксперты подвергли сомнениям это утверждение.

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Вариант, незначительно отличающийся от до сих пор известного, нашли у человека, прилетевшего в Австралию из ЮАР. До этого стандартный "омикрон" нашли у человека, прибывшего из Нигерии.

Инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета, профессор Питер Колиньон, считает, что все же открытия не произошло, а различия в результатах генетического анализа объясняются разными техническими подходами.

По данным Worldometers, с начала пандемии в Австралии выявили 222 260 случаев заражения коронавирусом. За сутки коронавирусом заболел 1 701 человек, число летальных исходов увеличилось на семь. Всего с начала пандемии от коронавируса в стране скончались 2 072 человека.