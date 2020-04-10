Covid-19: в Британии количество умерших за сутки побило итальянский антирекорд

За последние сутки (10 апреля) в Великобритании было зафиксировано 980 новых случаев смерти пациентов, заразившихся коронавирусом. Это самое большое количество случаев смерти в стране ЕС за сутки, сообщает DPA.

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Самое большое количество смертельных случаев было зафиксировано в Италии 27 марта (969). В последние дни количество летальных исходов снижается: в пятницу итальянские власти сообщили о 570 умерших, в четверг — о 610.

Общее количество жертв Covid-19 в Италии по состоянию на 10 апреля составило 18 849. В Великобритании скончались 8958 человек. Предполагается, что пик эпидемии в Великобритании впереди.

Британское правительство подвергается критике в связи с запоздалой реакцией на распространение Covid-19. Сейчас Национальная служба здравоохранения страны перегружена и испытывает нехватку персонала, средств личной гигиены и аппаратов искусственной вентиляции легких.