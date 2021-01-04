Covid-19: в ЕС пока что не приняли решение об использовании вакцины Moderna
Foto: LETA

Европейское агентство лекарственных средств в понедельник, 4 января, все же не приняло решение по заявке на использование вакцины Moderna. Рассмотрение данного вопроса, который в случае одобрения агентством позволит использовать Moderna в странах ЕС, назначено на среду, 6 января, сообщает LETA.

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Ранее министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле заявила, что на этой неделе "ожидаются очень хорошие новости из Европейского агентства лекарственных средств", касающиеся вакцины Moderna, которая в Латвии будет доступна с 11 января.

Как сообщалось, 28 декабря в десяти латвийских больницах началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19 вакциной Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. На минувшей неделе прививки получили 2243 человека.

В понедельник была получена вторая партия вакцин Comirnaty — 13 650 доз.

В целом Латвия подала заявку на 97 500 доз вакцины Comirnaty, что позволит привить 48 750 человек.

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