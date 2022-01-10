Covid-19: в Эстонии 1260 новых случаев заражения, в Литве — 1701 новый случай и 10 смертей

За минувшие сутки в Литве был выявлен 1701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, скончались 10 человек, сообщил в понедельник местный Департамент статистики.

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Семь скончавшихся не были привиты или не завершили курс вакцинации.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1111 человек, 93 из них — в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 7,3 тыс. тестов. Доля положительных результатов за последние семь дней — 18,2%. Средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние 14 дней достиг 1144,4 случая на 100 тысяч населения. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 544,2 тыс. человек, умерло примерно 7,6 тыс. человек.

В Эстонии за последние сутки выявлено 1260 новых случаев коронавируса, скончался один человек.

По состоянию на утро понедельника госпитализированы 237 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 194 пациентам.

За сутки проанализированы 6783 теста, положительный результат дали 1260 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в среднем по 103,6 человека в день, невакцинированных в среднем по 118,2 человека в день.

В Эстонии вакцинировано 61,7% населения.