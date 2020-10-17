Covid-19: в Эстонии 36 новых случаев заражения, в Литве — 228 и новая смерть

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 1761 первичный тест на коронавирус, и 36 тестов дали положительный результат. В Литве за сутки выявили 228 новых случаев коронавируса, один человек умер.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает Национального центра общественного здравоохранения Литвы, с начала пандемии в стране установлены 7269 случаев Covid-19, 3097 пациентов выздоровели, 113 человек скончались.

Сообщается, что 126 новых случаев заражения ковидом в Литве связаны с уже известными очагами, обстоятельства заражения 53 человек выясняются.

В Эстонии по состоянию на утро субботы в больницах находятся 30 пациентов с коронавирусом, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего в Эстонии провели более 241 000 первичных тестов на коронавирус, и 4052 теста дали положительный результат на наличие инфекции. За время пандемии в стране умерли 68 заразившихся коронавирусом пациентов.