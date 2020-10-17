Covid-19: в Эстонии 36 новых случаев заражения, в Литве — 228 и новая смерть
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 1761 первичный тест на коронавирус, и 36 тестов дали положительный результат. В Литве за сутки выявили 228 новых случаев коронавируса, один человек умер.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщает Национального центра общественного здравоохранения Литвы, с начала пандемии в стране установлены 7269 случаев Covid-19, 3097 пациентов выздоровели, 113 человек скончались.

Сообщается, что 126 новых случаев заражения ковидом в Литве связаны с уже известными очагами, обстоятельства заражения 53 человек выясняются.

В Эстонии по состоянию на утро субботы в больницах находятся 30 пациентов с коронавирусом, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего в Эстонии провели более 241 000 первичных тестов на коронавирус, и 4052 теста дали положительный результат на наличие инфекции. За время пандемии в стране умерли 68 заразившихся коронавирусом пациентов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

19

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Что привезти на память из Вентспилса
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов