Covid-19: в Эстонии выявлен 241 случай заболевания за сутки, в Литве — 1656 новых случаев

За минувшие сутки в Литве выявили 1656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть пациентов скончались от заболевания, сообщило 6 ноября Министерство здравоохранения страны.

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С момента появления заболевания в Литве коронавирусом заразились 20 747 человек, 15 034 человека продолжают болеть. В общей сложности от Covid-19 в Литве скончались 192 человека, еще 67 зараженных вирусом пациентов умерли по другим причинам.

В Эстонии за последние сутки проанализировали 2427 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дал 141 тест, сообщил в пятницу местный департамент здоровья.

Госпитализация потребовалась 52 пациентам с Covid-19, четверо подключены к аппарату ИВЛ.