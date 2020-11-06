Covid-19: в Эстонии выявлен 241 случай заболевания за сутки, в Литве — 1656 новых случаев
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки в Литве выявили 1656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть пациентов скончались от заболевания, сообщило 6 ноября Министерство здравоохранения страны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С момента появления заболевания в Литве коронавирусом заразились 20 747 человек, 15 034 человека продолжают болеть. В общей сложности от Covid-19 в Литве скончались 192 человека, еще 67 зараженных вирусом пациентов умерли по другим причинам.

В Эстонии за последние сутки проанализировали 2427 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дал 141 тест, сообщил в пятницу местный департамент здоровья.

Госпитализация потребовалась 52 пациентам с Covid-19, четверо подключены к аппарату ИВЛ.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky