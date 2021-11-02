Covid-19: в Эстонии за сутки заболел 1571 человек, в Литве — 2031

За минувшие сутки в Литве был выявлен 2031 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил во вторник местный Департамент статистики.

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Среди скончавшихся от коронавируса 19 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации.

За минувшие сутки в Литве первой дозой вакцины были привиты 79 человек, 184 жителя завершили курс вакцинации. В больницах сейчас лечатся 1963 пациента с Covid-19, 150 человек находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 6500 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов за последние семь дней составляет 16,8%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1441,8 случая на 100 000 населения.

В Эстонии за минувшие сутки проанализированы 7772 теста на Covid-19, 1571 тест дал положительный результат, от коронавируса скончались 10 человек: 72-летний мужчина, 73-летняя женщина, 80-летние мужчина и женщина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина, 85-летняя женщина, 86-летняя женщина, 88-летняя женщина и 97-летняя женщина.

По состоянию на утро среды 595 пациентов с коронавирусом проходят стационарное лечение. У 426 человек болезнь протекает в тяжелой форме. За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни.

За сутки ввели 7359 доз вакцины, начата вакцинация 2464 человек. Бустерную дозу по состоянию на утро вторника получили 49 377 человек. Двумя дозами вакцинировано 56,7% населения Эстонии.