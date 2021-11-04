Covid-19: в Эстонии за сутки заболели 1947 человек, в Литве — 2994

За минувшие сутки в Литве выявлены 2994 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, от этой болезни скончались 26 человек, сообщил в четверг местный Департамент статистики.

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Среди скончавшихся от коронавируса 21 человек не был привит или не закончил курс вакцинации.

За минувшие сутки в Литве первой дозой вакцины были привиты 3226 человек, 10 675 жителей завершили курс вакцинации. В больницах сейчас лечатся 1984 пациента с Covid-19, 155 человек находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 10 700 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов за последние семь дней составляет 17,6%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1389,6 случая на 100 000 населения.

В Эстонии за минувшие сутки проанализированы 8842 теста на Covid-19, 1 947 тестов дали положительный результат, от коронавируса скончались 11 человек: 63-летний мужчина, 65-летний мужчина, 74-летний мужчина, 77-летний мужчина, 87-летняя женщина, две 88-летние женщины, 89-летняя женщина, 91-летние мужчина и женщина, 99-летняя женщина.

По состоянию на утро четверга 589 пациентов с коронавирусом проходят стационарное лечение. У 426 человек болезнь протекает в тяжелой форме. За сутки в больницах открыли 59 новых историй болезни.

За сутки ввели 9 835 доз вакцины, начата вакцинация 2136 человек. Бустерную дозу по состоянию на утро вторника получили 63 637 человек. Двумя дозами вакцинировано 57,5% населения Эстонии.