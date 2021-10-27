Covid-19: в Эстонии за сутки заболели 2025 человек, в Литве — 3509

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3509 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 22 человека, сообщил в среду местный Департамент статистики.

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Среди скончавшихся от коронавируса 16 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации.

За минувшие сутки в Литве первой дозой вакцины были привиты 2920 человек, 7460 жителей завершили курс вакцинации. В больницах сейчас лечатся 1848 пациентов с Covid-19, 146 человек находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 16,3 тыс. тестов на Covid-19. Доля положительных результатов за последние семь дней составляет 14%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1365 случаев на 100 000 населения.

В Эстонии за минувшие сутки проанализированы 10 155 тестов на Covid-19, положительный результат дали 2025 тестов, скончались шесть человек: 47-летний мужчина, 55-летняя женщина, 67-летняя женщина, 68-летний мужчина, 86-летний мужчина и 90-летний мужчина. Двое из них не были вакцинированы, а четверо прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро среды 525 пациентов с коронавирусом проходят стационарное лечение. У 378 человек болезнь протекает в тяжелой форме. За сутки в больницах открыли 59 новых истории болезни.

За сутки введены 7805 доз вакцины, начата вакцинация 2464 человек. По состоянию на среду дополнительную или бустерную дозу получили 25397 человек. Двумя дозами вакцины вакцинировано 56,7% населения Эстонии.