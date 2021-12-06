Covid-19: в Италии вступил в силу "суперпропуск", страна может ввести обязательную вакцинацию

Италия ужесточает требования к ковид-сертификатам. С понедельника на всей территории страны необходимо предъявлять "суперпропуск" — усиленную версию уже существующего санитарного или "зеленого пропуска". Об этом сообщает Euronews.

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В отличие от первоначального сертификата, новый пропуск распространяется только на тех, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса или переболел Covid-19. Он предоставляет доступ не только на предприятия и в общественный транспорт, но и позволяет посещать рестораны, кино, театры и ночные клубы.

"Очевидно, что этот шаг направлен на тех людей, которые решили не делать прививку, — передает из Рима спецкор Euronews Джорджия Орланди. — Несмотря на то, что общее число случаев заболевания Covid-19 в Италии увеличилось, правительство утверждает, что ситуация находится под контролем. При этом все больше государств ЕС обсуждают введение обязательной вакцинации".

Жители Рима неоднозначно относятся к нововведению. Одни считают, что "суперпропуск" лучше, чем обязательная вакцинация, поскольку он даст людям возможность выбора и сохранит определенную форму свободы. Другие полагают, что итальянскому правительству пора вводить более жесткие меры, которые работали бы в долгосрочной перспективе, а "суперпропуск" выглядит как временное решение.

"Суперпропуск" вводится повсюду по меньшей мере до 15 января. "На данный момент Италия довольна результатами. Посмотрим, последует ли она примеру Австрии, которая стала первой страной, прибегнувшей к обязательной вакцинации в Европе", — заключила Орланди.