Covid-19: в Литве 125 новых случаев коронавируса, в Эстонии — 18
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За минувшие сутки в Литве выявлено 125 новых случаев коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 6248, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

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Сейчас коронавирусом в Литве больны 3330 человек, 2793 человека выздоровели.

От Covid-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам ушли из жизни 22 зараженных. В изоляции находятся 31 286 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 319 завозных случаев. За минувшие сутки проверено 2319 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 860 542 теста.

В Эстонии за минувшие сутки проанализированы 882 теста на Covid-19, 18 проб дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии. Новых летальных исходов за сутки не было.

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LETA

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