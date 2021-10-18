Covid-19: в Литве 1468 новых случаев за сутки, в Эстонии — 821

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1468 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в понедельник местный Департамент статистики.

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Среди скончавшихся 11 не были привиты или были привиты частично.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 227 человек. В целом за сутки было привито 452 человека.

В больницах сейчас проходит лечение 1699 пациентов с Covid-19, на полсотни больше, чем сутками ранее. 161 из них находится в реанимации

За минувшие сутки в стране выполнено 5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1129 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 12,2%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 от коронавируса умерли 5456 человек.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4975 тестов на Covid-19, положительный результат дал 821 тест, скончались три человека, самым молодым из них был 37-летний мужчина.

По состоянию на утро 18 октября стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требовалось 309 пациентам, из которых не вакцинированы 213 человек (68,9%), а курс вакцинации завершили 96 человек (31,1%). Всего госпитализированы 408 пациентов с коронавирусом, из них 99 были госпитализированы из-за других заболеваний, но при тестировании у них выявили коронавирус.

За сутки в больницах открыли 44 истории болезни. Скончались три человека с коронавирусом: 37-летний мужчина, 82-летняя женщина и 90-летняя женщина.

Среди заболевших за последние сутки коронавирусом 539 человек не были вакцинированы, 282 человека полностью прошли курс вакцинации.

За сутки жителям Эстонии ввели 1190 доз вакцины, всего введено 1 401 024 дозы. Не менее одной дозы вакцины получили 68,1% взрослого населения страны.