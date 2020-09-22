Covid-19: в Литве 45 новых случаев за сутки, в Эстонии — 36
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждены 45 новых случаев коронавируса. Всего в стране коронавирусной инфекцией заболели 3859 человек, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

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По данным министерства, в данный момент коронавирусной инфекцией больны 1529 человек, 2225 — выздоровели. Скончались от Covid-19 в Литве 87 человек, по иным причинам — 18 зараженных. В изоляции находится 15 491 человек.

С 1 июня в Литве выявлен 251 привозной случай. За сутки в лабораториях были проведены анализы 5416 проб, в целом исследовано 731 912 проб.

В Эстонии, по данным Департамента здоровья страны, за прошедшие сутки проанализировали 2 862 первичных теста на Covid-19, и 36 теста дали положительный результат. По состоянию на 22 сентября выздоровели 2 385 человек, 32 пациента находятся в больницах.

Всего в Эстонии проведено более 192 000 первичных тестов, из них 2 976 (1,54%) были положительными.

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rus.DELFI.lv

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