Covid-19: в Литве 4559 новых случаев, скончались 11 человек

За минувшие сутки в Литве выявлено 4559 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек, сообщил во вторник местный Департамент статистики.

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Все скончавшиеся, за исключением одного, не были привиты или не завершили курс вакцинации.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1066 человек, 91 из них — в реанимации.

За минувшие сутки в стране проанализировано 17,8 тыс. ПЦР-тестов и 6,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1743,9 случая. Доля положительных результатов среди тестов за последние семь дней составила 21,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 575,4 тыс. человек, умер 7681 человек.