Covid-19: в Литве 70 новых случаев за сутки, в Эстонии — 18

За минувшие сутки в Литве подтверждены 70 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3814, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

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В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1511 человек, 2199 — выздоровели.

В целом от Covid-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 17 зараженных.

С 1 июня в Литве выявлено 249 привозных случаев.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 1369 проб, до сих пор исследовано 726 049 проб.

В Эстонии за минувшие сутки проанализировали 1 575 первичных тестов на Covid-19 и 18 из них дали положительный результат. По данным регистра народонаселения, в Ида-Вирумаа поступило пять положительных результатов теста, в Харьюмаа — пять, в Вырумаа — четыре, в Ляэнемаа и Вильяндимаа — по одному.