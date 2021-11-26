Covid-19: в Литве более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2002 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в пятницу местный Департамент статистики.

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За минувшие сутки в стране сделано 16,1 тыс. тестов на коронавирус. Доля положительных результатов составила 10,2%.

Среди умерших 1 человек не был привит или не завершил курс вакцинации.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2469 человек, полный курс вакцинации прошли 19 559 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1402 пациента с Covid-19 — немного больше, чем сутками ранее, 131 человек находится в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 899,4 случая. Этот показатель в Литве сокращается третью неделю подряд.