Covid-19: в Литве — самый высокий показатель суточного прироста заболеваемости с 5 ноября

За минувшие сутки в Литве выявлено 3415 новых случаев заражения коронавирусом, скончались четыре человека, сообщил в пятницу местный Департамент статистики.

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Это самый высокий показатель суточного прироста заболеваемости с 5 ноября. Скачок заболеваемости фиксируется четвертый день подряд.

Все скончавшиеся не были привиты или не завершили полный курс вакцинации.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1070 человек, 93 из них — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 955,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 17,3%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 536,4 тыс. человек, умерло примерно 7,5 тыс. человек.

В Эстонии за прошедшие сутки подтверждено 1730 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 229 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 169 пациентам: 132 человека среди них (78,1%) не вакцинированы, а у 37 человек (21,9%) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 9069 тестов, положительный результат дали 1730 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем по 83 человека в день, невакцинированных — в среднем по 145,8.

Две дозы вакцины в Эстонии получили 61,6% населения.