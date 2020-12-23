Covid-19: в Литве выявили 3737 новых случаев за сутки, в Эстонии - 664
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3737 новых случаев коронавируса, 50 человек скончались, сообщил в среду Департамент статистики.

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С начала пандемии в Литве установлено 120 094 случаев заражения коронавирусом. По-прежнему болеют 62 453 человека, 55 926 человек выздоровели. В целом от коронавируса в Литве скончались 1143 человека, по иным причинам умерли 572 зараженных.

За минувшие сутки в Литве проверили 8377 проб на коронавирус, общее количество с начала пандемии в стране составляет 1,524 млн.

В Эстонии за минувшие сутки скончались пять пациентов с коронавирусом, выявлено 664 случая заражения — это 11,4% от 5824 проанализированных тестов.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 545,91 случая на 100 000 жителей, или 9,9% общего объема тестов.

По состоянию на утро среды с коронавирусной инфекцией в больницах Эстонии находится 371 человек.

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