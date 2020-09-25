Covid-19: в Литве выявлено 114 новых случаев, в Эстонии — 42
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки в Литве выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии коронавирусом успели заразиться 4184 человек, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В настоящее время коронавирусом в Литве болеют 1778 человек, 2298 человек с начала пандемии выздоровели, еще 89 человек умерли от болезни, 19 зараженных скончались по другим причинам.

За минувшие сутки в Литве провели 6028 тестов на коронавирус.

В Эстонии за последние сутки проанализировано 2534 первичных теста на Covid-19, положительный результат дали 42 теста.

По состоянию на утро 25 сентября госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 31 пациенту, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Три человека выписаны из больницы, а одного перевели в отделение не для коронавирусных больных.

Заболеваемость ковидом в Эстонии составляет 36,57 на 100 000 населения. Всего в Эстонии сделано более 199 000 первичных тестов, 3118 из них дали положительный результат.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту