Covid-19: в Литве выявлено 114 новых случаев, в Эстонии — 42

За минувшие сутки в Литве выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии коронавирусом успели заразиться 4184 человек, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.

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В настоящее время коронавирусом в Литве болеют 1778 человек, 2298 человек с начала пандемии выздоровели, еще 89 человек умерли от болезни, 19 зараженных скончались по другим причинам.

За минувшие сутки в Литве провели 6028 тестов на коронавирус.

В Эстонии за последние сутки проанализировано 2534 первичных теста на Covid-19, положительный результат дали 42 теста.

По состоянию на утро 25 сентября госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 31 пациенту, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Три человека выписаны из больницы, а одного перевели в отделение не для коронавирусных больных.

Заболеваемость ковидом в Эстонии составляет 36,57 на 100 000 населения. Всего в Эстонии сделано более 199 000 первичных тестов, 3118 из них дали положительный результат.