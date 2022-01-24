Covid-19 в Литве: выявлено 3637 новых случаев, умерли два человека

Вчера в Литве выявлено 3637 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Об этом в понедельник сообщил Департамент статистики.

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Оба скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1058 человек, из них 94 человека — в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 11 тысяч молекулярных (ПЦР) тестов и 700 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней в Литве средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей составил 2437,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней — 30,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболело почти 612,5 тысяч человек, умерло примерно 7,7 тысяч человек.