Covid-19: В Литве за сутки выявлен 1141 новый случай заражения, в Эстонии — 281

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1141 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались два человека, сообщает местный Департамент статистики.

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За минувшие сутки в Литве было проведено 12 838 тестов на Covid-19 и 6877 тестов на антитела.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 570,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 264 724 случая Covid-19.

В Эстонии за последние сутки сделано 5047 тестов на коронавирус, положительный результат на наличие вируса дал 281 тест (5,5%).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 317,5 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 6,9%.

За сутки скончались три пациента. Всего с начала пандемии в Эстонии скончались 1220 заразившихся коронавирусом.

В Эстонии обе дозы вакцины от Covid-19 получили 178 659 человек.