Covid-19: в Пекине впервые с января отменили "масочный режим" на улицах

Впервые с января текущего года жителям Пекина разрешили находиться на улицах без медицинской маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного центра по предотвращению массовых заболеваний.

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Впервые с января текущего года жителям Пекина разрешили находиться на улицах без медицинской маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного центра по предотвращению массовых заболеваний.

Новые правила вступают в силу 20 августа.

Однако при нахождении на небольшом расстоянии от чужих людей по-прежнему необходимо надевать маску. Тем не менее больше необязательно носить маски на стадионах и в спортивных залах, но необходимо согласование с руководством учреждения.

В настоящее время в больницах китайской столицы находятся лишь два пациента с коронавирусом. Во всех районах Пекина действует пониженный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность.